В Польше надеются на разрешение конфликта с Киевом

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован. В частности, речь идет о поправках к "бандеровскому закону".

В МИД Польши надеются, что исторический спор с Украиной будет урегулирован depositphotos.com

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович надеется, что конфликт из-за поправки к закону об Институте национальной памяти с Украиной будет урегулирован. Об этом он заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, передает Польское радио.

Читай также: Депутаты Рады пикетируют сейм Польши Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность Украины по поводу поправки к указанному закону. Он также выразил надежду, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

“Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ“, – сказал польский министр.

Ранее сообщалось, что возле Яремче поляка заставили поднять флаг УПА.

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