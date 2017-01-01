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Эстония и Россия обменялись шпионами на границе

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Две страны произвели на своей границе обмен гражданами, отбывавшими наказание по статьям о шпионаже. Предварительно шпионы были помилованы президентами обеих стран.

Эстония и Россия произвели на своей границе обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает эстонский портал Delfi.

Обмен был произведен 10 февраля в пограничном пункте Койдула на российско-эстонской границе. Гражданина РФ Артема Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж в Эстонии, обменяли на осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси.

Россиянин в мае 2017 года был признан виновным в шпионаже и приговорен к пяти годам тюрьмы. Эстонец в декабре 2017 года получил в России 12 лет заключения. Перед обменом оба подали прошения о помиловании, которые президенты Эстонии и России удовлетворили.

Delfi уточняет, что Райво Суси был бизнесменом, который вел свой бизнес в том числе на территории стран бывшего СССР. Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2016 года, когда направлялся из Таджикистана в Таллин. Действия, в которых его обвинила ФСБ, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам эстонец причастность к шпионажу отрицал.

По данным официальных органов Эстонии, Райво Суси - совладелец фирм по поставке самолетов Laki Autos и Musket, а также компании Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные суда. По данным СМИ, фирма OU Musket есть в списке посредников министерства иностранных дел Эстонии как посредник в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты.

Клиентами Суси были миллионеры из авиаклубов России, Англии, США и Западной Европы.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось о задержании российского шпиона что в Латвии. А в начале месяца в Литве по подозрению в шпионаже в пользу РФ были задержаны сразу три человека.

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Теги: Россия, Эстония, шпионаж, обмен
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Источник: korrespondent.net

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