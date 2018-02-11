Меркель: Ответственность за Холокост несет ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма.

Меркель заявила, что ответственность за концлагеря лежит на Германии

Ангела Меркель заявила, что Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.

По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

"Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.

Меркель также прокомментировала предстоящий визит Матеуша Моравецкого в Германию, который состоится на следующей неделе. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Польша и Германия создали "стабильное партнерство", несмотря на возникавшие разногласия.

Ангела Меркель также выразила надежду, что встреча с премьер-министром Польши положит начало "новой главе" сотрудничества между обеими странами.

Ранее сообщалось, что крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте Гражданская платформа намерена предложить свои изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

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