В США мужчина убил четверых, а затем застрелился

Мужчина по имени Джозеф Никел убил четырех человек, а потом застрелился.

Мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Как сообщает Lexington Herald-Leader, затем стрелявший покончил с собой.

Изначально полиция приехала по вызову и обнаружила двоих погибших на кухне одной из квартир. Они были застрелены, злоумышленника на месте происшествия не было.

По словам свидетеля, преступник скрылся на черной Toyota Camry. Он был объявлен в розыск. Позднее экстренная служба обнаружила автомобиль на одной из улиц Пейнтсвилла. Шериф Двейн Прайсопровел обыск дома, у которого стояла машина. В одной из квартир были обнаружены тела еще двух погибших, а также тело преступника, который покончил с собой.



Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в штате Огайо.