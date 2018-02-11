Переключиться на мобильную версию

В России разбился самолет с 65 пассажирами на борту

Комментариев: 19
Ан-148 пропал с радаров после вылета из Москвы. Сообщается, что шансов выжить у экипажа и пассажиров не было.
В Подмосковье разбился Ан-148
В Подмосковье разбился Ан-148
samolety.org

В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск. Об этом сообщил российский Интерфакс.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет упал в районе деревни Аргуново. Очевидцы видели, как он падал и горел.

Ан-148 пропал с экранов радаров
Ан-148 пропал с экранов радаров
flightradar24

Cкорость Ан-148 после 14:26 начала резко снижаться
Cкорость Ан-148 после 14:26 начала резко снижаться
flightradar24

По данным источника Интерфакса в экстренных службах, шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было.

Подробности авиакатастрофы выясняются.

Известно, что упал борт АО Саратовские авиалинии. Эта компания выполняет перевозки внутренние и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

В Подмосковье упал Ан-148
0:00 / 02:35

Напомним, 19 декабря в России упал пассажирский самолет Ан-2. Момент крушения самолета сняли на видео.
 

Поделись:
Теги: Россия, авиакатастрофа, Ан-148, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (19)
Отсортировать по дате Вниз
YSL    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +5
YSL
Искренние соболезнования всем родным и близким.....
zirka2006    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +2
zirka2006
Раніше, так. Зараз - це їхній вибір. Вони для більшості, як північні корейці. Проблеми індєйців, шерифа не колишуть. Подорожувати катцапією потягом дорожче, зате надійніше. Це не перший, не другий і третій раз...
zirka2006    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +1
zirka2006
Потомучьто ескандєр
V7151017    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +6
V7151017
-- ...пассажиры? там их не было!
-- ...экапиж? там его не было!
-- ... самолет? он упал!
-- .. россия? а ее нет!
злат    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +6
злат
А это наверное тот самый "БУК" - запарафинил чертополошников...
V7151017    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +3
V7151017
за каждого десантника-защитника Батьківщини со сбитого ИЛ-76 -- по самолету с выродками-расеянами. нормальных там не осталось, их либо насильно оскотинили, либо успели выехать. не забудем. долг вернем сторицей.
ALEXANDRID    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +14
ALEXANDRID
Жаль задорнов не дожил до этого события((
V7151017    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +6
V7151017
надеюсь, состав пассажиров на 100% включал тех, кто относится к 86%. искренне желаю скорейшего осуществления жителей расеи умереть за путина а территории расеи!
alexanderwind    11.02.2018, 16:37
Оценка:  -10
alexanderwind
Ты тупое животное пусть такие слова прилетают как зеркало обратно к таким как ты - обычные люди летели им на Путина насрать.
V7151017    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +7
V7151017
вот поэтому и упали, потому что все нужно рассматривать в комплексе. поводырь страны довел народ до дыбилизма, скотства и пох-истического отношения пьяных алкашей к тех.осмотру. потому что в этой стране плевать всем на всех, и самое худшее - плевать руководство своей страны! так вам,выродкам,и надо!
слава    11.02.2018, 16:37
Оценка:  -8
слава
номер, радуйся, радуйся, только не забывай, что это тебе бумерангом вернется
Sanya2402    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +8
Sanya2402
"Потому что тяжелее воздуха" - М.Задорнов
злат    11.02.2018, 16:36
Оценка:  +20
злат
Яке, безглузде самогубство...
kiev1985    11.02.2018, 16:36
Оценка:  -23
kiev1985
в следующем будешь участвовать ты))
злат    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +12
злат
Про кацапів треба - або ніяк (бо вони нам ніхто), наче б то їх немає на Світі взагалі, або паплюжити по всьлму Світові - бо вони нам (українцям) ворог №1. Так було, є, та буде вічно. І це нормально, що у них безлад - це їхня національна ідея. А ти мабудь сепар? Якщо так, то Ти тоді-мінетчик Кремля.
Хюндай    11.02.2018, 16:36
Оценка:  -31
Хюндай
Ан-148 — украинский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.
slocum    11.02.2018, 16:36
Оценка:  +31
slocum
Выпускаемый на Воронеже. Правда, они решили свернуть производство с этого года, поскольку Украина больше не дает детали.
slocum    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +16
slocum
u_r_all_losers, с тех пор, как это сказал, 7 месяцев прошло, а заказов нет, айай.
Колишній-східняк    11.02.2018, 16:36
Оценка:  +11
Колишній-східняк
Зато Искандеры - супер-пупер...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь