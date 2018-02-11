В России разбился самолет с 65 пассажирами на борту
В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск. Об этом сообщил российский Интерфакс.
На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет упал в районе деревни Аргуново. Очевидцы видели, как он падал и горел.
По данным источника Интерфакса в экстренных службах, шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было.
Подробности авиакатастрофы выясняются.
Известно, что упал борт АО Саратовские авиалинии. Эта компания выполняет перевозки внутренние и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.
Напомним, 19 декабря в России упал пассажирский самолет Ан-2. Момент крушения самолета сняли на видео.
-- ...экапиж? там его не было!
-- ... самолет? он упал!
-- .. россия? а ее нет!