В России разбился самолет с 65 пассажирами на борту

Ан-148 пропал с радаров после вылета из Москвы. Сообщается, что шансов выжить у экипажа и пассажиров не было.

В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск. Об этом сообщил российский Интерфакс.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет упал в районе деревни Аргуново. Очевидцы видели, как он падал и горел.

Ан-148 пропал с экранов радаров flightradar24

Cкорость Ан-148 после 14:26 начала резко снижаться flightradar24

По данным источника Интерфакса в экстренных службах, шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было.

Подробности авиакатастрофы выясняются.

Известно, что упал борт АО Саратовские авиалинии. Эта компания выполняет перевозки внутренние и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

В Подмосковье упал Ан-148 0:00 / 02:35

Напомним, 19 декабря в России упал пассажирский самолет Ан-2. Момент крушения самолета сняли на видео.

