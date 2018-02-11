Качиньский прокомментировал антибандеровский закон

Бывший польский премьер-министр Ярослав Качиньский считает, что резонансный закон об Институте национальной памяти может разогреть антисемитизм среди поляков.

Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский, комментируя резонансный закон об Институте национальной памяти, призвал противостоять “болезни антисемитизма“, сообщает TVN 24 10 февраля.

“Мы должны быть жесткими, мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше во время Второй мировой войны. Но защита истины всегда должна осуществляться с памятью вечных слов святого Павла - побеждай зло добром“, - сказал он в комментарии.

По словам Качиньского, враги Польши пытаются разжечь антисемитизм среди поляков.

Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал поправки в закон которые вводят уголовное преследование за использование формулировки “польские лагеря смерти“, отрицание геноцида польского народа.

Также уголовно преследуется отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Ранее сообщалось, что украинцы заняли второе место в рейтинге “50 самых влиятельных людей польской экономики“.