Восемь самых дорогих продуктов в мире

За какие продукты люди готовы отдавать бешеные деньги? Что делает их такими дорогими? Соответствует ли цена качеству? Вот несколько самых дорогих продуктов в мире.

Британская кулинарная программа “Секретная история шафрана“ выяснила, что эта красная специя является одной из самых дорогих в мире и стоит больше, чем унция золота.

За какие продукты люди готовы отдавать бешеные деньги? Что делает их такими дорогими? Соответствует ли цена качеству? Вот несколько самых дорогих продуктов в мире. А какие из них пробовали вы?

1. Шафран

Если рис в вашей тарелке ярко желтого цвета, то, скорее всего, к нему добавили шафран.

Приправу, которую еще называют “красное золото“, добывают из тычинок крокусов и используют как пищевой краситель. Внешне она напоминает багровые ниточки.

Почему же эта мелочь стоит таких больших денег?

Причины просты: шафрановый крокус цветет лишь пару недель в году осенью, и собирают его исключительно вручную.

Каждый цветок имеет только три тычинки, поэтому, чтобы получить один килограмм пряностей, нужно сорвать 300 тыс. растений - это около двух футбольных площадок.

2. Икра

Икра осетровых рыб считается одним из главных деликатесов в мире. Ее сложно обрабатывать и фасовать, но, что более важно, это - чрезвычайно редкий продукт.

Наиболее известная - икра белуги, которая живет в Каспийском и Черном морях. Эта рыба находится под угрозой исчезновения, поэтому легальная продажа ее икры очень ограничена.

Осетр растет медленно - около 20 лет.

Еще более редкая - икра осетра-альбиноса, который сейчас почти вымер в естественной среде.

Она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда один килограмм этого продукта был продан за 34 500 долларов.

3. Устрицы

bbc.com

То, что сегодня считают роскошью, не всегда было пищей богачей. В начале XIX столетия устрицы были дешевыми, как чипсы.

Их было так много, что они были основным продуктом питания рабочих в прибрежных общинах, где устриц даже добавляли в мясные пироги.

Однако чрезмерная добыча и загрязнение окружающей среды катастрофически повлияли на популяцию моллюсков, а дефицит увеличил их стоимость.

Десять устриц в одном из лучших ресторанов Лондона стоят около 50 фунтов стерлингов.

Многие готовы раскошелиться на парочку скользких моллюсков. Однако не забывайте, что вместе с устрицами вы также покупаете мощный афродизиак. Поэтому не теряйте бдительности во время обеда!

4. Белый трюфель

Одни из самых дорогих и изысканных трюфелей в мире - белые трюфели из провинции Пьемонт в северной Италии. Эти грибы растут рядом с только определенными видами деревьев и отличаются очень выразительным ароматом.

Их нельзя культивировать или выращивать в домашних условиях - белый трюфель встречается только в дикой природе.

Чтобы собрать эти деликатесные грибы, нужно много времени и сил - и это, конечно же, влияет на их цену.

Самый дорогой трюфель продали в 2007 году на международном аукционе в Италии за 330 тыс. долларов.

Деликатес весом почти один килограмм приобрел владелец казино из Макао Стенли Хо.

5. Хамон иберико

bbc.com

В Испании и Португалии готовят свиной окорок, который солят, сушат и вялят по особой технологии и в определенных условиях.

Лучший и самый дорогой хамон иберико готовят из мяса свиней, живущих на свободном выпасе и питающихся исключительно желудями пробкового дуба.

В зависимости от рациона свиней, иберико разделяют на три качественные группы.

Чтобы получить продукт высочайшего класса - его обозначают черной этикеткой - свиньи должны питаться исключительно желудями и травами.

Кроме того, процесс сушки ветчины длится до 36 месяцев.

Хамон Manchade de Jabugo попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире ветчина. В марте 2016 года объем продаж этого продукта составил 3,193 млн фунтов стерлингов.

6. Мраморная говядина вагю

Вагю переводится как “японская говядина“, ее готовят из четырех различных пород японских коров.

“Мраморным“ мясо называют потому, что на срезе оно очень напоминает этот камень. Такой эффект получают благодаря тонким слоям жира в мышечной ткани, которые и делают вкус мяса удивительно сочным, легким и нежным.

Особенно ценится мраморная говядина, полученная от молодых бычков, выращенных по старинной японской технологии кобе.

Она заключается в интенсивном кормлении животного в течение последних трех-четырех месяцев перед забоем при полном ограничении в движении.

Когда бычок достигает нужного веса, его закалывают. Мясо получается очень нежным, а прожилки напоминают настоящий мраморный узор.

В Японии килограмм мяса кобе может стоить более 500 фунтов стерлингов.

7. Кофе копи-лювак

Среди кофейных знаменитостей лидирует кофе копи-лювак. Да, технически это - напиток, но если килограмм такого кофе стоит 700 долларов, о нем стоит упомянуть.

Животное под названием мусанг любит полакомиться спелыми кофейными ягодами. Они попадают в его желудочно-кишечный тракт, где частично перевариваются, после чего выделяются с экскрементами животного.

Некоторые считают, что этот кофе очень вкусен и необычнен из-за того, что кофейные зерна подвергаются воздействию желудочного сока животного. Другие утверждают, что это просто трюк, и таким образом можно получить только ужасный эспрессо.

К сожалению, сейчас появляются фермы, где животных держат в клетках, как кур, и силой кормят кофейными ягодами.

8. Фуа-гра

Фуа-гра - паштет из гусиной или утиной печени.

Блюдо имеет изящный сливочный вкус и является символом гастрономического шика.

Однако птица платит гораздо большую цену за этот продукт, чем люди - гусей и уток откармливают кукурузными зернами так, что их печень в 10 раз превышает свой нормальный размер.

Первые рецепты гусиного паштета датируются 2500 годом до н.э., когда древние египтяне узнали, что птицу можно принудительно кормить ради увеличения печени.

В наши дни эта практика считается неэтичной и запрещена во многих странах мира - так же, как производство, импорт или продажа фуа-гра.