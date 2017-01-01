В ТЦ Пекина мужчина напал с ножом на посетителей, есть жертвы

Сотрудники полиции оперативно задержали 35-летнего мужчину. Он сознался, что напал на посетителей торгового центра преднамеренно, таким образом он "выражал свое недовольство".

В центре Пекина в Китае мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Joy City в районе Сидань. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 февраля.

В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализировали.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, оперативно задержали 35-летнего мужчину. По последним данным, он является уроженцем провинции Хэнань.

Мужчина сознался, что напал на посетителей торгового центра преднамеренно, таким образом он “выражал свое недовольство“. При этом полиция пока не уточнила, что именно заставило мужчину напасть на людей с ножом.

Недавно в американском городе Корпус-Кристи, что на юге штата Техас, во время церковной службы в частном доме вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан, ранив четырех человек.