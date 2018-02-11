Удар США по Асаду: россияне просили забрать тела погибших

По данным Фейгина, в ходе последнего авианалета американцы убили в долине Ефрата в Сирии 215 наемников РФ.

Россияне утверждали, что их там нет EPA/UPG

Появились подробности операции ВВС США против лояльных Башару Асаду подразделений, в результате которой погибли россияне - члены частной военной компании.

Об этом сообщает ТСН о ссылкой на американские СМИ.

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По информации CNN, перед тем, как военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки осуществили обстрел войск Асада, курдский командир связывался с российскими войсками и просил не продолжать наступление в районе. Российский офицер отрицал сам факт наступления, однако по факту в результате удара США российские наемники из ЧВК Вагнер понесли очень тяжелые потери.

Представитель курдов добавил, что ответственность за то, что произошло потом, лежит на российском командовании, поскольку они знают о каждом движение сирийской армии и координируют свои шаги с войсками Асада.

По заявлению Министерства обороны США, американцы также неоднократно связывались с российским командованием, которое помогает войскам Асада, чтобы те прекратили атаку. Россияне заверили, что ситуация под контролем, однако наступление позиции повстанцев (Сирийской демократической армии) продолжили все равно.

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“Чиновники коалиции регулярно общались с российскими коллегами до, во время и после нападения“, - заявили в пресс-службе Пентагона.

По данным колумниста Дэвида Игнатиуса, который опубликовал статью в Washington Post, курдский командир Хасан во время боевых действий получил звонок от российского офицера с просьбой прекратить обстрелы, чтобы была возможность забрать с поля боя убитых и раненых. То есть россиянин сперва отрицал наступление, а потом просил остановить огонь, чтобы помочь раненым и забрать трупы.

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Напомним, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более сотни бойцов сил, лояльных Башару Асаду. Адвокат Марк Фейгин уверяет, что говорил людьми из Вагнера и те подтвердили, что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Россия на официальном уровне отрицает участие “частников“ в этой войне и, соответственно, не признает эти потери.