МИД уточняет, были ли украинцы на борту Ан-148

Самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, шансов выжить у них не было.

Упавший Ан-148т нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья Telegram-канал 360tv

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в России. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилыч.

“Консул проверяет информацию“, – заявил Кирилич.

По его словам, как только будут получены уточненные данные, МИД их обнародует.

Смотри также: Крушение Ан-148 в России: видео с места авиакатастрофы

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский, в самолете было более 60 жителей области.

“По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области“, – сказал Шермецинский агентству Интерфакс.

Ранее сообщалось, что неподалеку от места падения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна, предположительно вертолета Почты России. Однако в компании заявили, что в ее авиапарке вертолетов нет.