МИД уточняет, были ли украинцы на борту Ан-148
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в России. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилыч.
“Консул проверяет информацию“, – заявил Кирилич.
По его словам, как только будут получены уточненные данные, МИД их обнародует.
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Как сообщил пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский, в самолете было более 60 жителей области.
“По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области“, – сказал Шермецинский агентству Интерфакс.
Ранее сообщалось, что неподалеку от места падения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна, предположительно вертолета Почты России. Однако в компании заявили, что в ее авиапарке вертолетов нет.