В Нигерии исламисты из Боко Харам отпустили 13 заложников

После переговоров при участии Красного Креста боевики Боко Харам отпустили трех университетских геологов и 10 жен полицейских, похищенных в прошлом году.

Три университетских сотрудника, похищенных боевиками "Боко Харам" (фото из архива) Sahara Reporters

Террористическая исламистская группировка Боко Харам, действующая в Нигерии, отпустила 13 заложников, похищенных в прошлом году. Об этом сообщают нигерийские власти.

Среди освобожденных – три сотрудника университета и десять жен полицейских. Освобождению заложников предшествовали переговоры правительства Нигерии и Международного Комитета Красного Креста (МККК) с террористами.

Был ли заплачен выкуп, не сообщается. Университетские геологи были похищены при поиске нефтяных месторождений в бассейне озера Чад, а женщин похитили, когда они направлялись на похороны.

Группировка Боко Харам получила международную известность в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 преимущественно христианских школьниц.

Некоторым из девочек удалось бежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Порядка 100 школьниц все еще числятся пропавшими без вести.

В начале января более 700 человек, похищенных исламистами Боко Харам, сбежали из плена на северо-востоке Нигерии.

Источник: Русская служба DW

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