Крушение Ан-148 в Подмосковье: опубликован список погибших

Среди погибших есть несовершеннолетние.

Появился список пассажиров рейса Москва-Орск, которые погибли в результате крушения Ан-148 в Московской области. Известно, что среди погибших есть дети.

Ранее сообщалось, что на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Российское МЧС подтвердило, что самолет упал в Раменском районе вблизи населенного пункта Степановское.

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СМИ сообщают, что почти все погибшие - жители Оренбургской области, но не все - в списке есть жители Москвы и мужчина из Санкт-Петербурга. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии, сообщила глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что все находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы, страховые выплаты составят по 2 млн рублей.



ural56.ru

Погибшие в крушении Ан-148 11 февраля ural56.ru

Пассажиры рейса 703

1. АНОХИН Виктор

2. АНОХИНА Зоя

3. ДМИТРИЕНКО Юлия

4. ГАХРАМАНОВ Намиг

5. КАРПУШКИН Анатолий

6. КАРПУШКИНА Татьяна

7. КИСЕЛЕВА Екатерина

8. КЛАЕВ Юрий

9. КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий

10. КОРОТКОВ Евгений

11. КОВЧУГА Людмила Сергеевна

12. ЛЕОНОВА Ольга

13. ЛЕВАНОВ Евгений (ребенок)

14. ЛЕВАНОВ Евгений (1979 г.р.)

15. СЕРГОШКО Александр

16. СЕВОЯН Варсик

17. СИНИЦИНА Татьяна

18. ВЕДЯКИНА Мария

19. АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович

20. АЛЕКСАНДРОВ Илья

21. АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна

22. БОЙКОВА Екатерина Михайловна

23. БУЛАТОВА Лилия

24. ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович

25. ГАУССБ Альфия Акзамовна

26. ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич

27. ДРИШОВА Ирина

28. ГРОМОВ Игорь

29. ДАВЫДОВА Елена Васильевна

30. ДОЛБИН Виктор

31. ДРАГИНА Маргарита

32. ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич

33. ИЛЬИНОВ Евгений

34. КАЛАШНИК Марина Александровна

35. КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович

36. КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна

37. КРАСОВА Надежда (ребенок)

38. КРАСОВА Оксана

39. ПУРЕПОВ Олег

40. МАЧНЕВА Светлана

41. МЕЩЕРЯКОВА Наталья

42. МОМЗИКОВА Кристина

43. НАЗАРОВ Максим

44. НАСЫРОВА Екатерина Павловна

45. НИКИТЕНКОВА Галина

46. НИКИТЧЕНКО Алексей

47. НИКОЛАЕНКО Любовь

48. НОРМАНТОВИЧ Александр

49. НОРМАНТОВИЧ Владимир

50. ПАНЧЕНКО Сергей

51. ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич (ребенок)

52. РАДЧУК Инна Евгеньевна

53. РЕМАРЧУК Владимир

54. СОН Ульяна

55. СТАВСКИЙ Илья

56. ТОЛКАЧЕВ Вячеслав

57. ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович

58. ТОЛКАЧЕВА Любовь

59. ТОЛМАСОВА Дарья

60. ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович

61. УРАЗАЕВА Марина

62. УСАЧЕВ Владимир Павлович

63. ХОХЛОВА Ольга Анатольевна

64. ЦИГИЧКО Ольга

65. ЯМАЕВ Юрий

Cамолет взлетел в 14:24 и в 14:28 пропал с радаров - то есть, он находился в воздухе всего четыре минуты.

В телеграме блогера Ильи Варламова опубликована полная запись переговоров с диспетчерами (видимо, Домодедово). Начиная с 29-й минуты диспетчеры пытаются вызвать 703-й рейс и просят другие борты также вызвать пилотов этого самолета. При этом источник Mash утверждает, что у диспетчера Домодедово пилот аварийную посадку не запрашивал. Мог ли пилот общаться с другим диспетчером, непонятно.

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Самолет принадлежал АО Саратовские авиалинии. В этой компании утверждают, что командир разбившегося борта Валерий Губанов — опытный пилот с пятью тысячами часов налета. Претензий к техническому состоянию самолета (он 2010 года) не было, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Саратовских авиалиний Елена Воронова.

О причинах авиакатастрофы российские власти пока не говорят. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения.