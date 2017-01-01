В США расследуют сделку между Трампом и российским миллиардером

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом кремлевском списке, который в конце января был обнародован Министерством финансов США.

Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Вайден просит Министерство финансов предоставить документы, касающиеся сделки президента Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрий Рыболовлевым. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о земельном участке во Флориде площадью более 2,5 гектара, который нью-йоркский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент – фактическому владельцу Уралкалия.

Трамп купил имение четырьмя годами раньше за 41,35 млн долл. Кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составила 65 млн долл., но россиянин заплатил 95 млн долл. Это расхождение в ценах и привлекло внимание сенатора Вайдена.

"Конгрессу необходимо провести тщательное расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми сделками Трампа и его помощников из России не скрывалось отмывание денег или еще какие-то противозаконные действия", - указывает он.

Ранее Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов из Палаты представителей, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet