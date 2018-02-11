Лавров обвинил Киев в "сломе минских соглашений"

Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса, считает глава МИД России.

Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью на телеканале Россия-1.

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“Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим“, – сказал российский министр.

При этом законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании Лавров назвал “провокационными“.

“Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов“, – заявил он.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко считает, что принятый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.