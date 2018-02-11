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Лавров обвинил Киев в "сломе минских соглашений"

Комментариев: 8
Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса, считает глава МИД России.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью на телеканале Россия-1.

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“Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим“, – сказал российский министр.

При этом законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании Лавров назвал “провокационными“.

“Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов“, – заявил он.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко считает, что принятый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.

 

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Теги: МИД РФ, Лавров, Донбасс, закон о Донбассе
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Комментариев (8)
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DUxxo    11.02.2018, 19:49
Оценка:  -1
DUxxo
Войне-быть.
DUxxo    11.02.2018, 19:49
Оценка:  -1
DUxxo
Войне-быть.
ШКИПЕР*    11.02.2018, 19:27
Оценка:  +2
ШКИПЕР*
тошно смотреть на эту шестерку путинскую...
Колишній-східняк    11.02.2018, 19:26
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Соглашения, которые не интересны всем договаривающимся сторонам, выполнять никто не будет. Именно поэтому для их подписания стоит выбирать бумагу помягче. Серьезно, если договор можно трактовать очень широко, а отдельные его пункты никому не нужны – он лишен смысла.
Колишній-східняк    11.02.2018, 19:26
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Индейская народная мудрость «Если лошадь сдохла – слезай» лучше всего характеризует минские соглашения. Всё – не будет никакого особого статуса, не будет тотальной амнистии, боевики не станут народной милицией, и вся Украина не будет финансировать Донбасс по защищенной статье бюджета.
medved3558    11.02.2018, 19:26
Оценка:  +4
medved3558
лошадь заржала снова ))
krolikoff_net    11.02.2018, 19:26
Оценка:  +5
krolikoff_net
Можен г-н лавров не в курсе, но наворованное все равно прийдется отдавать , и Донбасс с Крымом тут не исключение. Сил на удержание наворованного на россии нет .
DUxxo    11.02.2018, 19:50
Оценка:  -2
DUxxo
Новые методички?
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