Найден "черный ящик" разбившегося Ан-148 в Подмосковье

На месте крушения самолета Саратовских авиалиний Ан-148 под Москвой не нашли обломки вертолета. В то же время в радиусе одного километра обнаружены тела двух погибших.

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден “черный ящик“. Об этом сообщил в ходе селекторного совещания начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин в воскресенье, 11 февраля.

“На месте крушения найден один самописец“, – сказал он. Полетыкин добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД.

В то же время в МЧС России официально опровергло информацию, что на месте крушения самолета Саратовских авиалиний Ан-148 якобы нашли обломки вертолета. Пока на месте авиакатастрофы нашли тела лишь двух погибших.

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“В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших. С целью возможной санитарной эвакуации организован воздушный мост, подготовлены к приему возможных пострадавших лечебные учреждения города Москва и Московской области“, – сообщили в МЧС.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасатели заявляют, что шансов выжить у всех не было.