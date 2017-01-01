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В ООН требуют объявить перемирие в Сирии на месяц

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С таким заявлением Антони Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта.
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Getty Images

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта.

"Генеральный секретарь с тревогой следит за нарастанием напряженности в Сирии и угрозы втягивания в конфликт других государств. Он призывает все стороны прекратить эскалацию и проявить сдержанность", – указано в сообщении.

Глава ООН также призвал все стороны стремительно перейти к политическому решению в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности, отметив, что это единственный способ "положить конец насилию и страшным страданиям сирийского народа.

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Теги: ООН, Израиль, Сирия, Конфликт в Сирии, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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