В ООН требуют объявить перемирие в Сирии на месяц

С таким заявлением Антони Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта.

"Генеральный секретарь с тревогой следит за нарастанием напряженности в Сирии и угрозы втягивания в конфликт других государств. Он призывает все стороны прекратить эскалацию и проявить сдержанность", – указано в сообщении.

Глава ООН также призвал все стороны стремительно перейти к политическому решению в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности, отметив, что это единственный способ "положить конец насилию и страшным страданиям сирийского народа.

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