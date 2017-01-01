В Турции более 70 человек госпитализированы с сибирской язвой

Одна из местных жительниц провинции Трабзон угостила людей зараженной говядиной, несмотря на предупреждение властей. Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование.

Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой УНН

В турецкой провинции Трабзон в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась. Как сообщает газета Aksam, сибирскую язву нашли у одной из коров.

Несмотря на предупреждения властей, хозяин зарезал животные и разделил мясо соседям. После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту.

Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой.

Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование, заявив, что "нет причин для беспокойства по этому вопросу".

Ранее в России из-за сибирской язвы были госпитализировали 90 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet