В Турции более 70 человек госпитализированы с сибирской язвой
Одна из местных жительниц провинции Трабзон угостила людей зараженной говядиной, несмотря на предупреждение властей. Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование.
В турецкой провинции Трабзон в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась. Как сообщает газета Aksam, сибирскую язву нашли у одной из коров.
Несмотря на предупреждения властей, хозяин зарезал животные и разделил мясо соседям. После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту.
Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой.
Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование, заявив, что "нет причин для беспокойства по этому вопросу".
Ранее в России из-за сибирской язвы были госпитализировали 90 человек.
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