Переключиться на мобильную версию

В Германии за год зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений

Комментариев: 1
Большинство из данных правонарушений совершили правые экстремисты. Показатели антисемитских правонарушений остаются на уровне 2016 года.
При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше
При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше
dpa

В 2017 году в Германии зафиксированы не менее 1453 преступлений и правонарушений, имевших антисемитскую подоплеку. Большинство этих деяний - 1377 - совершены правыми экстремистами. Об этом пишет в воскресенье, 11 февраля, немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос вице-председателя бундестага Петры Пау.

Еще 33 правонарушения совершены юдофобами-иностранцами, не являющимися исламистами, еще 25 - антисемитами, действовавшими на почве религиозной ненависти (главным образом, исламистами). Только одно правонарушение совершено левыми экстремистами.

В числе этих деликтов - 32 насильственных преступления, 160 случаев нанесения материального ущерба и 898 случаев разжигания межнациональной розни, указывает далее издание. Эти данные являются предварительными, поскольку не все федеральные земли предоставили окончательные отчеты за 2017 год.

При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше, поскольку многие пострадавшие не заявляют о них в полицию, указала Пау.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: преступления, Германия, евреи, антисемитизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Kraftrek    12.02.2018, 00:29
Оценка:  0
Kraftrek
Вопреки стереотипам, у меня ни разу в жизни не было проблем с евреями, замечательные люди с которыми можно общаться годами на любые темы. Без них уныло. Очень жаль, что есть люди которые мыслят стереотипами
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь