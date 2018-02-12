В Германии за год зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений

Большинство из данных правонарушений совершили правые экстремисты. Показатели антисемитских правонарушений остаются на уровне 2016 года.

При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше dpa

В 2017 году в Германии зафиксированы не менее 1453 преступлений и правонарушений, имевших антисемитскую подоплеку. Большинство этих деяний - 1377 - совершены правыми экстремистами. Об этом пишет в воскресенье, 11 февраля, немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос вице-председателя бундестага Петры Пау.

Еще 33 правонарушения совершены юдофобами-иностранцами, не являющимися исламистами, еще 25 - антисемитами, действовавшими на почве религиозной ненависти (главным образом, исламистами). Только одно правонарушение совершено левыми экстремистами.

В числе этих деликтов - 32 насильственных преступления, 160 случаев нанесения материального ущерба и 898 случаев разжигания межнациональной розни, указывает далее издание. Эти данные являются предварительными, поскольку не все федеральные земли предоставили окончательные отчеты за 2017 год.

При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше, поскольку многие пострадавшие не заявляют о них в полицию, указала Пау.

Источник: Русская служба DW

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