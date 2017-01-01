Украинцев в разбившемся Ан-148 не было - МИД

На борту разбившегося Ан-148 находились жители Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии.

Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье Кадр из видео

Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, который 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщил дипломат Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч в Twitter.

“По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье“, – написал он.

По данным российских СМИ, на борту самолета находились жители Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии.

Спасатели уже нашли “черный ящик“ разбившегося Ан-148 и тела двух погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушениев воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасатели заявляют, что шансов выжить у всех не было.