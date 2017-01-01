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В Индонезии мужчина напал на прихожан церкви, четверо пострадали

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Серьезные ранения получили трое прихожан и священник, их госпитализировали. Нападавшего убили полицейские, его мотивы пока не установлены.
Инцидент произошел в городе Слеман
Инцидент произошел в городе Слеман
Sky News

В городе Слеман в Индонезии во время воскресной службы мужчина с мечом напал на прихожан церкви – трое прихожан и священник получили серьезные ранения. Атаковавший был убит полицией, передает Sky News.

В момент нападения в церкви находилось около 100 человек. Четверо раненых были госпитализированы.

По словам полиции, мужчина 20 лет был студентом университета. Пока непонятно, был ли инцидент связан с террором. Ведется расследование.

Ранее сегодня в центре Пекина в Китае мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Joy City в районе Сидань. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализировали.

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Теги: церковь, Индонезия, меч, нападение, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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