В Индонезии мужчина напал на прихожан церкви, четверо пострадали

Серьезные ранения получили трое прихожан и священник, их госпитализировали. Нападавшего убили полицейские, его мотивы пока не установлены.

В городе Слеман в Индонезии во время воскресной службы мужчина с мечом напал на прихожан церкви – трое прихожан и священник получили серьезные ранения. Атаковавший был убит полицией, передает Sky News.

В момент нападения в церкви находилось около 100 человек. Четверо раненых были госпитализированы.

По словам полиции, мужчина 20 лет был студентом университета. Пока непонятно, был ли инцидент связан с террором. Ведется расследование.

Ранее сегодня в центре Пекина в Китае мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Joy City в районе Сидань. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализировали.

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