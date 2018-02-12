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Меркель хочет оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

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Ангела Меркель намерена оставаться канцлером и лидером ХДС до следующих выборов. Несмотря на уход Мартина Шульца с поста председателя СДПГ, она видит его в составе нового правительства.
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Кадр из видео

Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) опровергла предположения о возможности своего ухода с поста федерального канцлера до следующих парламентских выборов в 2021 году. Если рядовые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосуют за создание правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС, она намерена оставаться главой правительства до окончания легислатурного периода, заявила канцлер в воскресенье, 11 февраля, в программе немецкого телеканала ZDF Berlin direkt.

"Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", - подчеркнула Меркель. В том случае, если СДПГ проголосует против "большой коалиции", канцлер ФРГ не исключила возможности новых парламентских выборов.

При этом она отметила, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с утверждениями об утрате своего авторитета внутри партии.

Решение уступить социал-демократам в ходе коалиционных переговоров министерство финансов, которое, по традиции, возглавляет представитель ХДС, было для Ангелы Меркель "болезненным" но, на ее взгляд, "объяснимым". В противном случае, пояснила она, переговоры с СДПГ об образовании правительственной коалиции зашли бы в тупик или завершились безрезультатно.

Отказ от министерства финансов - это цена ХДС за создание нового правительства, отметила Меркель, и для участвовавших в переговорах лидеров христианских демократов это решение было "крайне осознанным". В конечном счете, заключила она, именно канцлер несет ответственность за создание нового правительства.

По словам Ангелы Меркель, христианские демократы огласят имена своих министров в новом правительстве до партийного съезда, назначенного на 26 февраля. На этой встрече руководство партии должно будет проголосовать за создание "большой коалиции".

Напомним, 7 февраля в Германии успешно завершились переговоры о формировании большой правительственной коалиции.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: коалиция, Германия, Меркель, переговоры, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
azotiku-x    12.02.2018, 00:29
Оценка:  0
azotiku-x
Посмотрите как когтями вцепилась. Может когти то по обрезать !
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