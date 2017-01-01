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Число случаев заболевания норовирусом в Пхенчхане достигло 158

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Ни один спортсмен не пострадал в результате вспышки норовируса в южнокорейском Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры. Игры продлятся до 25 февраля.
В олимпийском Пхенчхане произошла вспышка норовируса
В олимпийском Пхенчхане произошла вспышка норовируса

В южнокорейском Пхенчхане 158 человек заболело норовирусом, сообщило агентство Yonhap. По данным СМИ, 39 из них уже выздоровело. 19 человек находится под наблюдением, чтобы предотвратить распространение вируса.

В результате вспышки ни один спортсмен не пострадал. Большинство заболевших были охранниками и волонтерами.

Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

Напомним, о вспышке вируса в Пхенчхане стало известно 8 февраля. Сообщалось, что заболевшие жили не в Олимпийской деревне, а молодежном центре в Пхенчхане.

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Теги: вирусы, Олимпиада, Вирус, болезнь, Олимпийские игры, Пхенчхан, зимние Олимпийские игры, Олимпийские игры в Пхенчхане
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Источник: korrespondent.net

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