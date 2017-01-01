Иран представил новую баллистическую ракету

Тегеран представил новую баллистическую ракету Кадр. Дальность полета новой жидкотопливной ракеты составляет две тысячи километров.

Иран в воскресенье, 11 февраля, представил новую баллистическую ракету Кадр, сообщает Fars.

Жидкотопливная ракета была представлена в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ее дальность полета составляет две тысячи километров.

По данным иранских военных, обновленная модель Кадра способна уходить от систем противоракетной обороны.

Также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности Фаджр-5 и противотанковая управляемая ракета Туфан 2-М. Кроме того, была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса Фатех, которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение.



Иран угрожает Европе увеличить дальность ракет

Напомним, в январе Иран испытал крылатую ракету большой дальности Кадир.

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