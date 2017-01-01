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Более 20 человек погибли в первый день карнавала в Боливии

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Во время проведение карнавала в Оруро произошел взрыв, в результате погибли восемь человек. Еще 13 человек погибли в двух дорожных инцидентах.
Взрыв на карнавале в Боливии
Взрыв на карнавале в Боливии

В Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро погиб 21 человек, более 70 получили ранения, передает РИА Новости.

"У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых", – сообщил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендос.

При взрыве газового баллона рядом с местом проведения карнавала в Оруро погибли восемь человек и 47 получили ранения. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из столицы Ла-Паса.

Напомним, в прошлом году на карнавале в Рио-де-Жанейро во время выступления в толпу врезалась платформа с танцорами, пострадали 20 человек.

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Теги: Боливия, жертвы, карнавал, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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