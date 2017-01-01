Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами

Президент США считает, что отношения США с Израилем были бы намного лучше, если бы ему и Палестине удалось заключить мирное соглашение.

Американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Израиль искренне настроен на достижение мира с палестинцами.

"Сейчас я не могу сказать, что палестинцы стремятся к миру, они не стремятся. Но я не совсем убежден, что и Израиль стремится к миру. Нам остается только смотреть, что происходит", – заявил президент США в интервью израильскому изданию Hayom.

По словам Трампа, отношения между США и Израилем являются "прекрасными", но они "были бы намного лучше, если бы Израилю и Палестине удалось заключить мирное соглашение".

В ответ на вопрос о том, возможны ли в настоящее время мирные переговоры между Израилем и Палестиной, президент США сказал: "Если честно, я даже не знаю, собираемся ли мы вести переговоры. Мы посмотрим, что произойдет, но, думаю, будет глупо для палестинцев, как и для израильтян не договориться".



Трамп: Посольство США не переедет в Иерусалим в 2018 году

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива.

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