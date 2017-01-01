Появилось видео крушения Ан-148 под Москвой

В YouТube появилось видео, на котором виден момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. На кадрах виден большой взрыв от упавшего на землю самолета.

Падение самолета Ан-148 в Московской области России попало на камеры видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.

На 26-ой секунде записи виден большой взрыв от упавшего на землю самолета.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.





Названы основные версии крушения Ан-148

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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