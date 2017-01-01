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Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы

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В Темзе нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим временно закрыт аэропорт британской столицы Лондон-Сити.
Аэропорт Лондон-Сити
Аэропорт Лондон-Сити
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Аэропорт британской столицы Лондон-Сити закрыли после того, как в Темзе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

"После обнаружения артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны в пристани имени короля Джорджа V... полиция установила запретную зону в качестве меры предосторожности. В результате этого аэропорт Лондон-Сити в настоящее время закрыт", – говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

В Скотланд-Ярде cообщили, что бомба была обнаружена утром 11 февраля. Снаряд был найден в ходе проектно-исследовательских работ неподалеку от аэропорта.

В Берлине эвакуировали десятки тысяч из-за бомбы времен Второй мировой

Напомним, в ноябре 2017 года в Киевском водохранилище взорвали две авиабомбы времен Второй мировой войны.

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Теги: Лондон, бомба, аэропорт, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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