США готовы к переговорам с Северной Кореей

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Соединенных Штатов к переговорам с с северокорейскими властями. Одна КНДР сначала должна отказаться от ядерной программы.

США продолжат давление на Северную Корею, но готовы к переговорам. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал он в интервью Washington Post.

Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", – ответил вице-президент США.

Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.



США готовят самые агрессивные санкции против КНДР

Ранее сообщалось, что США считают нужным решать вопрос о ядерной программе Северной Кореи дипломатическим путем.

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