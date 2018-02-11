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США готовы к переговорам с Северной Кореей

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Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Соединенных Штатов к переговорам с с северокорейскими властями. Одна КНДР сначала должна отказаться от ядерной программы.
Вице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс

США продолжат давление на Северную Корею, но готовы к переговорам. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал он в интервью Washington Post.

Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", – ответил вице-президент США.

Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

США готовят самые агрессивные санкции против КНДР

Ранее сообщалось, что США считают нужным решать вопрос о ядерной программе Северной Кореи дипломатическим путем.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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