США готовы к переговорам с Северной Кореей
США продолжат давление на Северную Корею, но готовы к переговорам. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.
"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал он в интервью Washington Post.
Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", – ответил вице-президент США.
Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.
США готовят самые агрессивные санкции против КНДР
Ранее сообщалось, что США считают нужным решать вопрос о ядерной программе Северной Кореи дипломатическим путем.
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