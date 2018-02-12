Марин Ле Пен проведет ребрендинг Национального фронта

Лидер французского ультраправого Национального фронта"Марин Ле Пен хочет в рамках ребрендинга изменить название своей политической силы.

Лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявила о переименовании политической силы. Об этом она заявила в эфире телеканала Europe 1.

По словам Ле Пен, "ребрендинг" позволит партии собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году.



"Мы не отказываемся ни от чего – мы открываем новую главу в нашей истории", – заявила политик.

Ле Пен также отметила, что хочет преобразовать Национальный фронт в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.



Отца Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Напомним, в ноябре 2017 года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

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