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Марин Ле Пен проведет ребрендинг Национального фронта

Комментариев: 1
Лидер французского ультраправого Национального фронта"Марин Ле Пен хочет в рамках ребрендинга изменить название своей политической силы.
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен

Лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявила о переименовании политической силы. Об этом она заявила в эфире телеканала Europe 1.

По словам Ле Пен, "ребрендинг" позволит партии собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году.

"Мы не отказываемся ни от чего – мы открываем новую главу в нашей истории", – заявила политик.

Ле Пен также отметила, что хочет преобразовать Национальный фронт в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.

Отца Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Напомним, в ноябре 2017 года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

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Теги: Франция, Партия, ультраправые, Марин Ле Пен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    12.02.2018, 07:52
Оценка:  -1
dron29
И будут называться : "Бабушки Путина" )))
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