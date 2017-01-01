Для любителей давить прыщи выпустили игрушку

Антистресс-игрушка Pop it Pal представляет собой силиконовую пластинку с 15 "прыщами", из которой можно выдавить "гной". Стоит она 20 долларов.

В сети набирает популярность видеоролик со своеобразной антистресс-игрушкой Pop it Pal, которая имитирует выдавливание прыщей, пишет Lenta.ru.

Внешне силиконовая игрушка напоминает губку телесного цвета, причем в ассортименте имеются товары с разными оттенками "кожи": светлым или темным. В комплекте с "куском плоти"идет поддельный желтый гной, сделанный из натуральных масел.

Стоимость антистресс-игрушки составляет 20 долларов.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие бактерии вызывают прыщи.

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