Для любителей давить прыщи выпустили игрушку
Антистресс-игрушка Pop it Pal представляет собой силиконовую пластинку с 15 "прыщами", из которой можно выдавить "гной". Стоит она 20 долларов.
В сети набирает популярность видеоролик со своеобразной антистресс-игрушкой Pop it Pal, которая имитирует выдавливание прыщей, пишет Lenta.ru.
Внешне силиконовая игрушка напоминает губку телесного цвета, причем в ассортименте имеются товары с разными оттенками "кожи": светлым или темным. В комплекте с "куском плоти"идет поддельный желтый гной, сделанный из натуральных масел.
Стоимость антистресс-игрушки составляет 20 долларов.
Напомним, ранее ученые выяснили, какие бактерии вызывают прыщи.
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