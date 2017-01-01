Китай вывел в космос два спутника, обломки ракеты упали на дома

На земле возник пожар с выделением ядовитого оранжевого дыма. Местным жителям пришлось спешно убегать. О пострадавших не сообщается.

В Китае с космодрома в провинции Сычуань произведен успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3Б с двумя новыми спутниками навигационной системы Bedou-3 – местного аналога GPS. Об этом сообщает телеканал CGTN в понедельник, 12 февраля.

Это уже 267 полет ракеты-носителя семейства Чанчжэн. Спутники успешно вышли на орбиту, однако обломки ускорителей ракеты упали в районе жилой застройки.

При пожаре выделился ядовитый оранжевый дым. Местным жителям пришлось спешно убегать. О пострадавших пока не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в 2018 году Китай планирует пуск 40 ракет-носителей – 35 ракет-носителей Чанчжэн, а также пяти твердотопливных ракет Куайчжоу. Также планируется, что 35 спутников Beidou-3 сформируют глобальную навигационную систему к 2020 году.

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