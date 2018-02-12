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Отметил рождение сына: россиянин выстрелил проститутке в голову

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Мужчина поспорил с девушкой из-за цены за интимные услуги.
Инцидент произошел, когда жена и ребенок еще были в роддоме
Инцидент произошел, когда жена и ребенок еще были в роддоме
depositphotos.com
Житель города Минусинск на юге Красноярского края Российской Федерации праздновал рождение сына в компании друзей и проституток. В ходе бурного празднества, не сойдясь в цене за интимные услуги, мужчина застрелил одну из них. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передают РИА Новости.
 

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По предварительным данным, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома.
 
“В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову“, — сказал представитель прокуратуры.
 
В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье “Убийство“, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Уточняется, что убитая девушка — жительница Хакасии.
 
“Девушка (убитая) из Абакана. Обвиняемый вину не признает, по его словам, она застрелилась сама“, — сказала официальный представитель следствия Ольга Дегидь.
 
Напомним, ночью 12 февраля в Киеве на Подоле пьяные родители на четвереньках “гуляли“ на улице с трехлетним ребенком.
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Теги: россиянин, стрельба, проститутка, новорожденный, Россия
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Комментариев (1)
Gagarinn    12.02.2018, 17:58
Оценка:  +3
Gagarinn
Духовно!
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