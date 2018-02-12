Отметил рождение сына: россиянин выстрелил проститутке в голову

Мужчина поспорил с девушкой из-за цены за интимные услуги.

Инцидент произошел, когда жена и ребенок еще были в роддоме depositphotos.com

Житель города Минусинск на юге Красноярского края Российской Федерации праздновал рождение сына в компании друзей и проституток. В ходе бурного празднества, не сойдясь в цене за интимные услуги, мужчина застрелил одну из них.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передают РИА Новости

Читай также: Мужчину на остановке в Киеве зарезал боец ВСУ По предварительным данным, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома. По предварительным данным, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома.

“В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову“, — сказал представитель прокуратуры.

В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье “Убийство“, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Уточняется, что убитая девушка — жительница Хакасии.

“Девушка (убитая) из Абакана. Обвиняемый вину не признает, по его словам, она застрелилась сама“, — сказала официальный представитель следствия Ольга Дегидь.