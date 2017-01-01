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В Бельгии разбился туристический самолет, есть жертвы

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В восточной Бельгии произошла авиакатастрофа, в результате крушения частного самолета погибли два человека. Причины аварии пока неизвестны.
Авиакатастрофа произошла за пределами бельгийского города Хасселт
Авиакатастрофа произошла за пределами бельгийского города Хасселт
УНН

Во фламандской провинции Лимбург близ города Хасселт разбился небольшой туристический самолет – погибли два человека. Авиакатастрофы произошла днем в понедельник, 12 февраля.

Как сообщают местные СМИ, самолет не дотянул до спортивного аэродрома в Звартберге 15 км. Он совершал последний полет перед техническим обслуживанием.

Причины аварии пока неизвестны, но в полиции не исключают, что пилот задел провода высоковольтной линии. Сейчас на месте проводятся расследования причин катастрофы.

Недавно в Торонто (Канада) в международном аэропорту имени Лестера Б. Пирсона на шоссе аэропорта столкнулись два самолета

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Бельгия, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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