В Бельгии разбился туристический самолет, есть жертвы

В восточной Бельгии произошла авиакатастрофа, в результате крушения частного самолета погибли два человека. Причины аварии пока неизвестны.

Во фламандской провинции Лимбург близ города Хасселт разбился небольшой туристический самолет – погибли два человека. Авиакатастрофы произошла днем в понедельник, 12 февраля.

Как сообщают местные СМИ, самолет не дотянул до спортивного аэродрома в Звартберге 15 км. Он совершал последний полет перед техническим обслуживанием.

Причины аварии пока неизвестны, но в полиции не исключают, что пилот задел провода высоковольтной линии. Сейчас на месте проводятся расследования причин катастрофы.

Недавно в Торонто (Канада) в международном аэропорту имени Лестера Б. Пирсона на шоссе аэропорта столкнулись два самолета.

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