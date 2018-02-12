Переключиться на мобильную версию

В Госдепе США будут бороться с сексуальными домогательствами

Комментариев: 1
В Государственном департаменте США будут бороться с сексуальным насилием. В рамках этого сотрудники Госдепа пройдут специальный тренинг, который продлится до 1 июня.
Тиллерсон рассказал о сексуальных домогательствах
Тиллерсон рассказал о сексуальных домогательствах
gettyimages.com

В Государственном департаменте США проведут обязательный тренинг по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил Госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая перед 150 сотрудниками посольства США в Каире., сообщает Reuters.

По его словам, сотрудники департамента должны вмешаться, если они станут свидетелями сексуального домогательства. Тиллерсон добавил, что сотрудники Госдепа пройдут обязательный соответствующий тренинг до 1 июня.

Отметим, что визит госсекретаря в египетскую столицу ознаменовал начало его тура по Ближнему Востоку. В частности, он посетит Кувейт, Ливан, Иорданию и Турцию.

Как сообщалось, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против продюсера Харви Вайнштейна, его брата Боба и их компании Weinstein Company. В иске Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах к работникам компании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, сексуальные домогательства, госдепартамент США, Рекс Тиллерсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
V7151017    12.02.2018, 19:19
Оценка:  0
V7151017
и против кого они с сексуальными домогательствами будут бороться?...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь