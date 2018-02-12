В Госдепе США будут бороться с сексуальными домогательствами

В Государственном департаменте США будут бороться с сексуальным насилием. В рамках этого сотрудники Госдепа пройдут специальный тренинг, который продлится до 1 июня.

В Государственном департаменте США проведут обязательный тренинг по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил Госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая перед 150 сотрудниками посольства США в Каире., сообщает Reuters.

По его словам, сотрудники департамента должны вмешаться, если они станут свидетелями сексуального домогательства. Тиллерсон добавил, что сотрудники Госдепа пройдут обязательный соответствующий тренинг до 1 июня.

Отметим, что визит госсекретаря в египетскую столицу ознаменовал начало его тура по Ближнему Востоку. В частности, он посетит Кувейт, Ливан, Иорданию и Турцию.

Как сообщалось, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против продюсера Харви Вайнштейна, его брата Боба и их компании Weinstein Company. В иске Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах к работникам компании.

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