В Москве украинец обокрал внедорожник полковника Росгвардии – СМИ

Московская полиция задержала украинца, который обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии. Из машины пропали деньги, банковские карты и удостоверения.

Гражданин Украины был задержан в Москве правоохранителями в связи с подозрением в краже имущества сотрудника Центрального аппарата Росгвардии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет агентство Москва.

Как отмечается, инцидент произошел еще 25 января. В полицию обратился 39-летний полковник полиции, работающий в Центральном аппарате Росгвардии заместителем начальника отдела управления полиции специального назначения.

"Полковник сообщил, что на парковке возле станции метро Румянцево неизвестный проник в салон его машины Nissan Patrol золотистого цвета и похитил кожаный портфель, в котором находились 10 000 руб., банковские карты, четыре разрешения на гражданское оружие, служебное удостоверение сотрудника Росгвардии, карточка на табельный пистолет, документы на два автомобиля, паспорт и водительское удостоверение", - сообщил источник.

В ходе розыска полицейские на ул. Инициативная 9 февраля задержали 30-летнего приезжего из села Луганка Кировоградской области Украины. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.

Напомним, на парковке гипермаркета в Черкассах неизвестные выбили стекло в автомобиле Nissan X-Trail, который принадлежит местному судье, и похитили сумку с документами.

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