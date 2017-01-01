Берлин недоволен реализацией Минских соглашений

Миротворческая миссия ООН может помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе и вывести из региона тяжелые вооружения, считают в МИД Германии.

В МИД ФРГ настаивают, что все стороны конфликта должны проявлять политическую волю Getty Images

За три года действия Минских соглашений сделано слишком мало для разрешения конфликта на Донбассе, который унес жизни более чем 10 тысяч человек.

Об этом говорится в специальном заявлении МИД ФРГ, посященном трехлетию заключения Минских соглашений, опубликованном в понедельник, 12 февраля.

"После трех лет мы не можем быть удовлетворены их реализацией", – подчеркивается в документе.

При этом в Берлине отметили важность Минских договоренностей, благодаря которым удалось сдержать конфликт и "предотвратить распространение пожара в регионе".

"При наличии политической воли можно было бы и сегодня добиться прогресса – это показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря", – отметили немецкие дипломаты.

Они считают, что все стороны конфликта должны и дальше проявлять политическую волю.

"В первую очередь, важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести из региона тяжелые вооружения", – указывается в заявлении.

По мнению МИД Германии, этому могла бы способствовать миротворческая миссия ООН, которая послужила бы реализации Минских соглашений.

"Германия, вместе с Францией, продолжат интенсивно работать в "нормандском формате над решением, которое, наконец, принесет мир", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после подписания Минских соглашений на Донбассе было убито 824 человека.

А в МИД Украины отметили, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

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