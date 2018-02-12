Невестка Трампа открыла конверт с порошком и попала в больницу

На имя старшего сына президента Дональда Трампа пришло письмо с неизвестным белым порошком. Его открыла жена адресата, которую после этого отвезли в больницу.

Ванесса Трамп, жена старшего сына президента США во вторник, 12 февраля, открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был адресован ее мужу.

Об этом сообщает канал Fox News с ссылкой на полицию Нью-Йорка. После этого она была госпитализирована.

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Сообщается, что Ванесса Трамп открыла письмо, которое было адресовано ее мужу, Дональду Трампу-младшему. Это произошло около 10 утра по местному времени в квартире супругов на Манхэттене.

Как отметили в полиции Нью-Йорка, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. В каком состоянии сейчас находится невестка президента, неизвестно. Вместе с ней в больницу поступили еще два человека, сообщает канал ABC7; их имена не сообщаются.

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