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Невестка Трампа открыла конверт с порошком и попала в больницу

Комментариев: 3
На имя старшего сына президента Дональда Трампа пришло письмо с неизвестным белым порошком. Его открыла жена адресата, которую после этого отвезли в больницу.
Дональд Трамп-младший с женой Ванессой
Дональд Трамп-младший с женой Ванессой
6abc.com

Ванесса Трамп, жена старшего сына президента США во вторник, 12 февраля, открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был адресован ее мужу.

Об этом сообщает канал Fox News с ссылкой на полицию Нью-Йорка. После этого она была госпитализирована.

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Сообщается, что Ванесса Трамп открыла письмо, которое было адресовано ее мужу, Дональду Трампу-младшему. Это произошло около 10 утра по местному времени в квартире супругов на Манхэттене.

Как отметили в полиции Нью-Йорка, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. В каком состоянии сейчас находится невестка президента, неизвестно. Вместе с ней в больницу поступили еще два человека, сообщает канал ABC7; их имена не сообщаются.

Ранее глава МВД Чехии получил конверт с цианистым калием.

 

 

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Теги: США, письмо, Трамп, Ванесса Трамп
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Комментариев (3)
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sharry61    12.02.2018, 22:46
Оценка:  0
sharry61
Нечего чужие письма открывать...;которые не адресованы тебе.
Dimitrrr    12.02.2018, 22:46
Оценка:  -2
Dimitrrr
представляешь, этот Бен Ладен такая падла!
Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва??
- Хуже.. Триппер..
Rodrigos    13.02.2018, 07:42
Оценка:  0
Rodrigos
Дима, тебе видней )) Без сомнений
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