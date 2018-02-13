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РФ признала гибель своего наемника от удара США

Комментариев: 4
Среди погибших в "мясорубке" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор - нацбол Кирилл Ананьев, который до Сирии воевал на Донбассе.
Кирилл Ананьев погиб в Сирии
Кирилл Ананьев погиб в Сирии
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Государственные СМИ РФ впервые признали гибель россиянина в результате контратаки американских ВВС в Сирии. Агентство РИА Новости сообщило о гибели Кирилла Ананьева, который воевал в Сирии в качестве наемника.

Погибший был активистом партии Другая Россия, учрежденной членами запрещенной в РФ Национал-большевистской партии во главе с Эдуардом Лимоновым. Как и многие другие лимоновцы, Ананьев до Сирии воевал на Донбассе. Эту информацию подтвердил агентству координатор организации Александр Аверин. У Ананьева в России остались жена и дети.

"Кирилл был ополченцем ДНР"
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Ананьев на фото слева
Ананьев на фото слева

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Напомним, в ночь на четверг, 8 февраля, коалиция во главе с США сообщила о “неспровоцированной атаке“ на штаб Сирийских демократических сил (оппозиционных Башару Асаду) со стороны проправительственных формирований. США нанесли ответные удары, “чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ“. Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибло много российских наемников из ЧВК Вагнер, которую Минобороны РФ официально не признает.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что США уведомили российскую сторону о подготовке удара, и россияне сказали американцам, что их сил там нет.
 

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Теги: Сирия, наемники, Другая Россия, российские военные, потери, Россия
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Комментариев (4)
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AloneInNight    13.02.2018, 02:24
Оценка:  +1
AloneInNight
Такие нацики из России и на Донбассе войну начали
tarhan    13.02.2018, 00:42
Оценка:  +5
tarhan
Туда ему и дорога!
Kolya1976    13.02.2018, 00:42
Оценка:  +4
Kolya1976
Блін... Живуть в гов*ні та розрусі - а самі обожнюють "нацбольшенство" та пов'язки, стилізовані під гестапівську свастику. У себе все зас*рали - а несуть "свет рускаго мира" туди, куди їх не звали.
Rodrigos    13.02.2018, 00:04
Оценка:  +5
Rodrigos
Был ананьев, ананьевым и сдох.
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