В России заявили о погибших в Сирии гражданах
Гибель россиян на сирийской территории 7 февраля предположительно связана с авиаударом коалиции США. В Минобороны РФ заявили, что российских военных в районе удара не было.
В Сирии 7 февраля погибли двое россиян - казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев. Об этом сообщили их соратники, передает Интерфакс-Украина.
По информации с сайта Балтийского отдельного казачьего округа, Логинов был сотником казачьего хутора Прегольский, а ранее служил в Вооруженных силах, в органах внутренних дел Калининградской области, после этого работал в охранных предприятиях
"Он погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.
Один из руководителей партии Другая Россия Александр Аверин заявил о смерти Ананьева 7 февраля в Сирии.
"Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара", - указал Аверин.
По данным РИА Новости, Ананьев воевал добровольцем на Донбассе, после чего уехал в Сирию. Отмечается, что он не был военнослужащим официально.
На сайте газеты Ведомости со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщается, что в Сирии 7 февраля также погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.
Напомним, ранее американское командование заявило, что 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники.
В Минобороны РФ позже заявили, что российских военнослужащих в зоне удара коалиции не было, а в результате обстрела ранены 25 сирийских ополченцев.
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