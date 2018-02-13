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В России заявили о погибших в Сирии гражданах

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Гибель россиян на сирийской территории 7 февраля предположительно связана с авиаударом коалиции США. В Минобороны РФ заявили, что российских военных в районе удара не было.
Боевые действия в Сирии (архивное фото)
Боевые действия в Сирии (архивное фото)
Getty Images
 
В Сирии 7 февраля погибли двое россиян - казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев. Об этом сообщили их соратники, передает Интерфакс-Украина.
 
По информации с сайта Балтийского отдельного казачьего округа, Логинов был сотником казачьего хутора Прегольский, а ранее служил в Вооруженных силах, в органах внутренних дел Калининградской области, после этого работал в охранных предприятиях
 
"Он погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.
 
Один из руководителей партии Другая Россия Александр Аверин заявил о смерти Ананьева 7 февраля в Сирии.
 
"Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара", - указал Аверин.
 
По данным РИА Новости, Ананьев воевал добровольцем на Донбассе, после чего уехал в Сирию. Отмечается, что он не был военнослужащим официально.
 
На сайте газеты Ведомости со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщается, что в Сирии 7 февраля также погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.
 
Напомним, ранее американское командование заявило, что 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники.
 
В Минобороны РФ позже заявили, что российских военнослужащих в зоне удара коалиции не было, а в результате обстрела ранены 25 сирийских ополченцев.
 
 
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Теги: США, коалиция, Сирия, авиаудар, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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AloneInNight    13.02.2018, 02:12
Оценка:  +3
AloneInNight
Начали первые всплывать из пары сотен?
    13.02.2018, 05:58
Оценка:  0
из 6 сотен.грохнули 644 ихтамнетов
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