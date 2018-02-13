В России заявили о погибших в Сирии гражданах

Гибель россиян на сирийской территории 7 февраля предположительно связана с авиаударом коалиции США. В Минобороны РФ заявили, что российских военных в районе удара не было.

В Сирии 7 февраля погибли двое россиян - казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев. Об этом сообщили их соратники, передает Интерфакс-Украина

По информации с сайта Балтийского отдельного казачьего округа, Логинов был сотником казачьего хутора Прегольский, а ранее служил в Вооруженных силах, в органах внутренних дел Калининградской области, после этого работал в охранных предприятиях

"Он погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.

Один из руководителей партии Другая Россия Александр Аверин заявил о смерти Ананьева 7 февраля в Сирии.

"Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара", - указал Аверин.

По данным РИА Новости , Ананьев воевал добровольцем на Донбассе, после чего уехал в Сирию. Отмечается, что он не был военнослужащим официально.

На сайте газеты Ведомости со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщается, что в Сирии 7 февраля также погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.