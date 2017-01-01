Президенту ЮАР дали 48 часов, чтобы покинуть пост
Члены правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил телеканал SABC.
Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года. В начале февраля сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений президента в коррупции.
В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме.
В СМИ появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти.
Активисты АНК грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.
Напомним, за политическую карьеру Зуме были предъявлены обвинения в 738 случаях коррупции. В 2016 году президента ЮАР судили за растрату госсредств в прямом эфире.
Источник: Русская служба DW
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