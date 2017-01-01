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Президенту ЮАР дали 48 часов, чтобы покинуть пост

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Джейкоб Зума должен уйти в отставку в течение следующих двух дней, иначе активисты правящей партии страны грозят устроить забастовку.
Президент ЮАР Джейкоб Зума
Президент ЮАР Джейкоб Зума

Члены правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил телеканал SABC.

Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года. В начале февраля сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений президента в коррупции.

В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме.

В СМИ появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти.

Активисты АНК грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.

Напомним, за политическую карьеру Зуме были предъявлены обвинения в 738 случаях коррупции. В 2016 году президента ЮАР судили за растрату госсредств в прямом эфире.

Источник: Русская служба DW

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Теги: президент, отставка, ЮАР
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Источник: korrespondent.net

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