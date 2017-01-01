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В Венесуэле обстреляли участников карнавала

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В результате обстрела карнавального шествия погибли три человека и еще пятеро получили ранения. Полиции пока не удалось арестовать нападавшего.
В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие
В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие
 
В венесуэльском штате Боливар три человека были убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия, сообщает El Nacional.
 
Отмечается, что трагедия произошла, когда карнавальная колонна как раз начала движение. В этот момент неизвестный произвел по шествующим несколько выстрелов.
 
Все погибшие – молодые люди. Пострадавшие с пулевыми ранениями в грудную клетку, живот и ноги доставлены в госпиталь.
 
Полиции пока не удалось задержать стрелявшего.
 
Ранее сообщалось, что в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро погиб 21 человек и более 70 получили ранения.
 
 
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Теги: Венесуэла, стрельба, нападение, карнавал
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Источник: korrespondent.net

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