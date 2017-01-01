В Венесуэле обстреляли участников карнавала

В результате обстрела карнавального шествия погибли три человека и еще пятеро получили ранения. Полиции пока не удалось арестовать нападавшего.

В венесуэльском штате Боливар три человека были убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия, сообщает El Nacional

Отмечается, что трагедия произошла, когда карнавальная колонна как раз начала движение. В этот момент неизвестный произвел по шествующим несколько выстрелов.

Все погибшие – молодые люди. Пострадавшие с пулевыми ранениями в грудную клетку, живот и ноги доставлены в госпиталь.

Полиции пока не удалось задержать стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро погиб 21 человек и более 70 получили ранения.