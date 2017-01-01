Самолет-разведчик США заметили у границ России

Американский военный самолет Boeing RC-135W курсировал вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.

Самолет ВВС США провел разведку у западной границы России, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, дислоцированный на британской базе Милденхолл, выполнял миссию в Прибалтике, в ходе которой облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.

USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z - Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г.

Напомним, с начала 2018 года самолеты-разведчики США пролетали у западных границ России как минимум 14 раз.

Ранее сообщалось, что 11 февраля стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ.

Самолеты США провели разведку у границ России

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