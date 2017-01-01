В Пакистане ликвидировали одного из лидеров талибов

Военные США убили Халида Мехсуда, известного как Саджн, возле границы с Афганистаном. Его смерть должна значительно ослабить Талибан.

Американские военные с помощью беспилотника ликвидировали в Пакистане заместителя лидера террористической организации Талибан Халида Мехсуда, сообщает Радио Свобода

Представитель пакистанских талибов заявил, что Мехсуда, также известного как Саджн, убили 8 февраля в регионе Северный Вазиристан близ границы с Афганистаном. Для его ликвидации военные США задействовали дроны.

Мехсуд является важнейшим из ликвидированных в течение последних полутора лет террористов. Ожидается, что его смерть значительно ослабит Талибан.

Глава пакистанских талибов Мулла Фазлулла назначил другого полевого командира муфтия Нур Вали новым заместителем лидера группировки.

Считается, что Саджн принимал участие в нападении на пакистанскую военно-морскую базу в городе Карачи 2011 года, а также ему приписывали нападение на тюрьму в северо-западном городе Банну в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в результате нападения талибов на кампус сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешавар по меньшей мере три человека погибли и 13 получили ранения.