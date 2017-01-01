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Афины вызвали посла Турции из-за происшествия в Эгейском море

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Инцидент произошел поздно вечером 12 февраля у островов Ими в Эгейском море, суверенитет Греции над которыми Турция ставит под сомнение.
МИД Греции
МИД Греции
ekathimerini.com

МИД Греции выразил протест в связи с инцидентом в Эгейском море, когда катер турецкой береговой охраны протаранил греческое судно у спорных островов в Эгейском море. Об этом сообщает издание Ekathimerini во вторник, 13 февраля.

МИД Греции осудило "опасный инцидент" и обвинило Турцию в "эскалации ситуации и о вокативний поведении" в последние дни.

"Турция должна положить конец нарушению международного права и действиям, которые не способствуют укреплению отношений между двумя странами", - заявили в МВМ и добавили, что Греция будет продолжать защищать региональную безопасность и стабильность.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 12 февраля у островов Ими, суверенитет Греции над которыми Турция ставит под сомнение.

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Теги: Турция, Греция, судно, Дипломатия, международные отношения, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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