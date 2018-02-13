Языковой вопрос: Венгрия выдвинула очередные условия Украине

Венгрия планирует и дальше использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент давления на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД.

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По его словам, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как “единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами“.

Сийярто отмечает, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. Также Венгрия настаивает на проведении консультаций с привлечением нацменшинств.

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“Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров“, - заявил он.

Глава МИД отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. “И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания“, - отметил он.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.