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Языковой вопрос: Венгрия выдвинула очередные условия Украине

Комментариев: 5
Венгрия планирует и дальше использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент давления на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто рассказал, когда Венгрия снимет вето
Сийярто рассказал, когда Венгрия снимет вето

Венгрия будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД.

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По его словам, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как “единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами“.

Сийярто отмечает, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. Также Венгрия настаивает на проведении консультаций с привлечением нацменшинств.

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“Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров“, - заявил он.

Глава МИД отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. “И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания“, - отметил он.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.

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Теги: Украина, образование, Языковой вопрос, Венгрия, МИД
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Комментариев (3)
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Боцман-да!    13.02.2018, 18:40
Оценка:  -1
Боцман-да!
Украина еще раньше выдвинула Венгрии "пошла наXY№" И этот дипломатический аргумент мадьяры перебить не смогут.
andan    13.02.2018, 18:24
Оценка:  +3
andan
Шо, опять ? Это уже начинает раздражать. Засуньте в опу ваше вето. Можно подумать, что уже решается вопрос членства Украины в NATO и ЕС, и за мадьярами решающее слово. Нас рать!
pkm    13.02.2018, 18:21
Оценка:  +8
pkm
Та ідіть куда подалі мадяри не миті! Будуть вони нам ще ногу крутить і розказувать як нам хазяйнувать в свої країні Уроди!
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