Госдеп: РФ продолжает игнорировать "Минск"

В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине.

Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства "Минских соглашений" по урегулированию конфликта на Донбассе, который стоил более 10 тыс. жизней, в том числе более 2,5 тыс. гражданских лиц, и в результате которого 1,6 млн украинцев стали переселенцами. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в связи с третьей годовщиной подписания минских соглашений.

"Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, в то время как под руководством России силы запугивают и отрицают безопасный доступ к невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества", - сказано в заявлении Нойерт.

Она отметила, что Украина приняла законы, в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса, что указывает на желание Киева реализовать минские соглашения.

По словам пресс-секретаря Госдепа, санкции против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не будет придерживаться соглашений.

"В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров в Украине", – говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после подписания Минских соглашений на Донбассе было убито 824 человека.

А в МИД Украины отметили, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

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