Ураган разрушил здание парламента в королевстве Тонга

Зданию парламента было более ста лет. Депутаты неоднократно намеревались принять постановление о постройке нового, и теперь им все таки придется это сделать.

Ураганный ветер, который принес циклон Гита разрушил здание парламента в королевстве Тонга, которое находится на острове в юго-западной части Тихого океана. Об этом во вторник, 13 февраля сообщает австралийское агентство новостей ABC.

Сообщается, что зданию парламента было больше 100 лет. Теперь остается неизвестным, где будут заседать депутаты.

"Это было старое здание. Всегда существовал риск, что это произойдет. В течение последних лет было несколько законодательных инициатив для возведения нового парламента. Думаю, что это сейчас станет необходимостью", - отметил депутат парламента Лорд Фоситуа.

Также отмечается, что циклон Гита сорвал крыши со зданий, повалил деревья и вызвал масштабное наводнение. Разрушительный ветер достигал скорости 230 километров в час.

Как сообщалось ранее, в столице Королевства Тонга Нукуалофе около 70% жилых домов и построек были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона Гита.

Напомним, ранее сообщалось об урагане Фредерике, который обрушился на Нидерланды и северо-западные регионы Германии.

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