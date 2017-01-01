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Глава МИД Нидерландов ушел в отставку, потому что он солгал о встрече с Путиным

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Зейлстра, выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни.
Халбе Зейлстра
Халбе Зейлстра

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента во вторник, 13 февраля, сообщает Telegraaf.

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Свой поступок он назвал “самой большой ошибкой в политической карьере“ и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, “которому можно полностью доверять“.

“Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку“, – цитирует Telegraaf слова Зейлстры.

В интервью газете Volkskrant заявил, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным на его даче в 2006 году, когда он работал в Shell. На этой встрече, по словам Зейлстра, Путин якобы сказал, что рассматривает Беларусь, Украину и Прибалтику в качестве части “Великой России“. В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого услышал информацию.

Ранее сообщалось, что Украина и Нидерланды договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам. 

 

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Теги: Путин, скандал, Нидерланды, отставка, министр, Ложь
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