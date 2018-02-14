Лидер социал-демократов Германии Шульц ушел в отставку
Шульц ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики Социал-демократической партии из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами.
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об отставке, сообщает Reuters.
Политик ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики СДПГ из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами во главе с Ангелой Меркель.
Полномочный председателем социал-демократов станет заместитель Шульца мэр Гамбурга Олаф Шольц. Он должен стать министром финансов в новом правительстве.
Социал-демократы уже определились с вероятным преемником Шульца. Им может стать бывший министр труда и социальных вопросов Андреа Налес. Ее уже порекомендовали в качестве "длительного наследника Шульца".
В Германии договорились о формировании коалиции
В Германии договорились о формировании коалиции
Ранее сообщалось, что Шульц отказался возглавить министерство иностранных дел Германии.
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