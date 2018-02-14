Лидер социал-демократов Германии Шульц ушел в отставку

Шульц ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики Социал-демократической партии из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об отставке, сообщает Reuters

Политик ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики СДПГ из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами во главе с Ангелой Меркель.

Полномочный председателем социал-демократов станет заместитель Шульца мэр Гамбурга Олаф Шольц. Он должен стать министром финансов в новом правительстве.





В Германии договорились о формировании коалиции Социал-демократы уже определились с вероятным преемником Шульца. Им может стать бывший министр труда и социальных вопросов Андреа Налес. Ее уже порекомендовали в качестве "длительного наследника Шульца".

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