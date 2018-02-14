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Лидер социал-демократов Германии Шульц ушел в отставку

Комментариев: 1
Шульц ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики Социал-демократической партии из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами.
Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц
Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц
 
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об отставке, сообщает Reuters.
 
Политик ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики СДПГ из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами во главе с Ангелой Меркель.
 
Полномочный председателем социал-демократов станет заместитель Шульца мэр Гамбурга Олаф Шольц. Он должен стать министром финансов в новом правительстве.
 
Социал-демократы уже определились с вероятным преемником Шульца. Им может стать бывший министр труда и социальных вопросов Андреа Налес. Ее уже порекомендовали в качестве "длительного наследника Шульца".

В Германии договорились о формировании коалиции
 

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Теги: Германия, отставка, Партия, Мартин Шульц
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    14.02.2018, 02:00
Оценка:  0
zveroboy111
Пам'ятається, що не за довго перед тим, як стати рейхсанцлером Німеччіни, гитлер теж відмовився від пропозиції зайняти пост віцеканцлера.
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