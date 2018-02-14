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В британский парламент доставили конверт с белым порошком

Комментариев: 1
В здание парламента Великобритании (Вестминстерский дворец) поступил конверт, содержащий белый порошок. На месте работает полиция.
Британский полицейский
Британский полицейский
 
Письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента, сообщает Скотланд-Ярд.
 
На месте работают полицейские. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.
 
Офис закрыт, остальные структуры Вестминстерского дворца функционируют в штатном режиме.


Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой
 

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Теги: письмо, дворец, парламент, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    14.02.2018, 01:41
Оценка:  0
zveroboy111
Помста путлєра?
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