В британский парламент доставили конверт с белым порошком

В здание парламента Великобритании (Вестминстерский дворец) поступил конверт, содержащий белый порошок. На месте работает полиция.

Письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента, сообщает Скотланд-Ярд.

На месте работают полицейские. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Офис закрыт, остальные структуры Вестминстерского дворца функционируют в штатном режиме.

UPDATE: The white powder has been assessed by specialists and found not to be noxious. The office remains closed at this time, but the rest of the Palace of Westminster is open — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 13 февраля 2018 г.



Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой

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